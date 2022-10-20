بغياب محمد صلاح ورياض محرز.. بي إن سبورت تكشف مذيعي ومحللي كأس العالم 2022

كشفت شبكة "بي إن سبورت، اليوم الخميس، فريق مذيعي ومحللي كأس العالم 2022، الذي سينطلق بعد شهر من الآن.

ولم يتواجد اسم النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، بعد أن ذكرت جريدة "استاد الدوحة" القطرية أنهما سيكونان ضمن فريق التحليل بقنوات "بي إن سبورت" لكأس العالم 2022.

وبحسب شبكة "بي إن سبورت" فإن فريق تغطية كأس العالم 2022 يضم نحو 120 من كبار مقدمي البرامج والمراسلين والمعلقين والمحللين الدوليين والإقليميين والمحليين، ويعتبر أكبر وأفضل فريق مواهب والأكثر تنوعًا على الإطلاق.

وأوضحت الشبكة أن التغطية ستكون باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بدقة HD و4K، عبر 7 قنوات مخصصة للمونديال، كما سيتم نشر الأهداف وأبرز اللقطات عبر حسابات القناة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

و"بي إن سبورت" هي الوجهة الوحيدة المخصصة لمشاهدة جميع المباريات الـ64 من كأس العالم في قطر 2022 مباشرةً وحصريًّا في 25 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا.

وسيقود البرازيلي كاكا فريق "بي إن سبورت" لتحليل كأس العالم، والذي سيضم: ديفيد فيا، غابرييل باتيستوتا، أليساندرو ديل بيرو، غاري نيفيل، جون تيري، بيتر شمايكل، آرسين فينغر، مارسيل ديساي، لوثر ماتيوس، رود خوليت، وجيسون مكاتير.

وتشمل أساطير البلد المضيف قطر والدول المجاورة لمحللي "بي إن سبورت" في كأس العالم: مبارك مصطفى وإبراهيم خلفان، وعبدالعزيز السليطي، وياسر القحطاني، وطارق الجلاهمة، وسعد الحوطي، وفيصل الدخيل.

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة محللي "بي إن سبورت" لكأس العالم مع وائل جمعة، وأحمد المحمدي، وهيثم فاروق، ويوسف شيبو، ورفيق صايفي، وحاتم الطرابلسي، وطارق ذياب، وطارق غديري، وكريم حقي.

وسيقود تغطية "بي إن سبورت" من المذيعين محمد سعدون الكواري، وأيمن جادة، وعبدالعزيز النصر، وعبدالله العلي وطارق الحماد، وهشام الخلصي، وباسل طبال، ومهند الجالي، ومحمد كيدان، ولخضر بريش بالإضافة لمشاري الخزيم.

وسيكون الحكمان الدوليان السابقان الإنجليزي مايك دين والمصري جمال الغندور خبيري التحكيم في كأس العالم وسيقدمان تحليلًا متخصصًا حول الحالات التحكيمية وشرحاً لقوانين اللعبة طوال فترة البطولة عبر قنوات "بي إن سبورت".