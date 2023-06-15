تريزيغيه يقود مصر إلى الفوز على غينيا والتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في كوت ديفورا، بعدما حقق ريمونتادا على حساب مضيفه غينيا، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش في المغرب في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.