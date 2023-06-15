تريزيغيه يقود مصر إلى الفوز على غينيا والتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية
منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار
تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في كوت ديفورا، بعدما حقق ريمونتادا على حساب مضيفه غينيا، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش في المغرب في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.
تقدمت غينيا في الدقيقة 26 بهدف عبر سيرهو جيراسي بينما أدرك البديل تريزيغيه هدف التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.
وأرسل تريزيغيه تمريرة حاسمة سجل منها مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد مصر إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن غينيا صاحبة المركز الثاني.
ويتساوى منتخبا مالاوي وإثيوبيا بثلاث نقاط لكل منهما قبل المواجهة التي تجمع بينهما، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة قبل الأخيرة.