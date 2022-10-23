هدف فالفيردي نجم ريال مدريد في مرمى إشبيلية (فيديو)

ومنح لوكا مودريتش التقدم بهدف لحامل اللقب بعد خمس دقائق من المباراة بعدما تلقى عرضية منخفضة من فينيسيوس جونيور وسدد في المرمى الخالي.

وسيطر ريال مدريد على اللعب لكنه أهدر العديد من الفرص وسمح لإشبيلية بالعودة في الدقيقة 54، عندما ركض إريك لاميلا خلف الدفاع ليدرك التعادل من مدى قريب في شباك الحارس تيبو كورتوا.

ومع ذلك، تألق فينيسيوس مرة أخرى، وتلقى تمريرة طويلة من البديل ماركو أسينسيو، وركض بسرعة نحو المرمى ثم مرر للبديل الآخر فاسكيز الذي سجل بسهولة في المرمى الخالي في الدقيقة 79.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أتليتك بيلباو غدا الأحد.