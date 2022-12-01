أهداف مباراة ألمانيا وكوستاريكا (فيديو)

افتتح سيرجي غنابري أهداف مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي منتخب ألمانيا ضد كوستاريكا الخميس 1 ديسمبر في الجولة الأخيرة ببطولة كأس العالم 2022.

وأحرز غنابري هدف ألمانيا الأول في الدقيقة العاشرة من ضربة رأس قوية.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 تسبب خطأ فادح من مانويل نوير في إدراك كوستاريكا لهدف التعادل بعدما فشل في الإمساك بالكرة، ليودعها المهاجم الكوستاريكي في الشباك.

وتواصلت الإثارة وعلى عكس المتوقع أحرزت كوستاريكا الهدف الثاني في الدقيقة 70، ولكن لم يهنأ المنتخب الكوستاريكي طويلا حتى خطف الألمان هدف التعادل بعده بدقيقتين.

وسجل البديل كاي هافرتس ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروج الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.