المهدي بنعطية يوقع عقدًا مع أولمبيك مارسيليا

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن المغربي المهدي بنعطية وقع عقدًا مع أولمبيك مارسيليا إذ سيعمل مديرًا في النادي الفرنسي.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "وقع المهدي بنعطية عقدًا للعمل مديرًا جديدًا في أولمبيك مارسيليا، التوقيع تم".

وانتشرت صورة للمهدي بنعطية اليوم الخميس في مقر مارسيليا، لتوقيع العقود.