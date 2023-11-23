المهدي بنعطية يوقع عقدًا مع أولمبيك مارسيليا
قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن المغربي المهدي بنعطية وقع عقدًا مع أولمبيك مارسيليا إذ سيعمل مديرًا في النادي الفرنسي.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "وقع المهدي بنعطية عقدًا للعمل مديرًا جديدًا في أولمبيك مارسيليا، التوقيع تم".
وانتشرت صورة للمهدي بنعطية اليوم الخميس في مقر مارسيليا، لتوقيع العقود.
ويضم مارسيليا 3 لاعبين من المغرب وهم: عزالدين أوناحي وأمين حارث وبلال نادر.
وسبق لبنعطية أن تدرج في صفوف مارسيليا لكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول.
ولعب بنعطية لأندية بايرن ميونخ ويوفنتوس وروما وأودينيزي وكليرمون فوت 63 وتوز ولوريان وفاتح قرا جمرك والدحيل واعتزل في نوفمبر 2021.
كما لعب بنعطية 58 مباراة دولية مع منتخب المغرب الأول.
ونال بنعطية لقبين في الدوري الألماني و3 ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبًا في كأس ألمانيا ولقبين في كأس إيطاليا ولقبًا في كأس السوبر الإيطالي ولقبًا في الدوري القطري.
ويملك مارسيليا 13 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الفرنسي.
وقبل أيام ذكرت صحيفة "سبورت" أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يفكر في الانضمام إلى مارسيليا وتولي منصب المدير العام.
وأوضحت أن هذا القرار سيكون مشروطًا ببيع النادي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأضافت الصحيفة أن الانتقال المحتمل لزيدان إلى مرسيليا أثار تكهنات حول تغييرات كبيرة في هيكل النادي وإدارته.