ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يسقط على ملعبه أمام ليون
سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة مجددا، وخسر بهدف نظيف أمام ضيفه أولمبيك ليون، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، للمرة الثانية على التوالي.
وكان سان جيرمان خسر (2-0) على يد ضيفه رين في مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية الشهر الماضي، قبل توقف البطولة بسبب فترة التوقف الدولي الأخيرة.
وعلى ملعب حديقة الأمراء ارتدى اللاعب الفرنسي الشاب برادلي باركولا ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف ليون الوحيد في الدقيقة 56.
وتأتي هذه الخسارة، لتزيد من حدة الضغوط الملقاة على عاتق كريستوف جالتييه، المدير الفني لسان جيرمان، في ظل المطالبات العديدة بإقالته بسبب سوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي، لا سيما بعد خروجه من دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.
بتلك الخسارة تجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 66 نقطة، لكنه بقي في القمة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لانس وأولمبيك مارسيليا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
في المقابل، ارتفع رصيد ليون، الذي أنهى سلسلة تعادلاته، التي استمرت في لقاءاته الثلاثة الماضية بالمسابقة، إلى 44 نقطة في المركز التاسع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: