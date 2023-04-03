ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يسقط على ملعبه أمام ليون

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة مجددا، وخسر بهدف نظيف أمام ضيفه أولمبيك ليون، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، للمرة الثانية على التوالي.

وكان سان جيرمان خسر (2-0) على يد ضيفه رين في مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية الشهر الماضي، قبل توقف البطولة بسبب فترة التوقف الدولي الأخيرة.