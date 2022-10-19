قارئ شفاه محترف يكشف ما دار في حوار محمد صلاح وغوارديولا
كشف خبير شفاه محترف مغزى الحوار بين النجم المصري محمد صلاح وبيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب فوز ليفربول المثير 1-صفر على سيتي في أنفيلد يوم الأحد الماضي.
ويعتقد قارئ شفاه محترف أنهما تحدثا عن أحد قرارات التحكيم المثيرة للجدل من المباراة، حيث تصافح صلاح وغوارديولا بروح رياضية بعد المواجهة المثيرة التي حُسمت بهدف من الملك المصري.
ولقد أجريا أيضًا محادثة سريعة، مما أدى إلى تكهنات من الجماهير حول ما يمكن أن يتحدثا عنه.
وغطى صلاح البالغ عمره 30 عاما فمه وهو يتحدث بينما تحدث غوارديولا مدرب سيتي بصراحة دون أي تغطية لفمه.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي حلل تفاعلهما، وبينما تظل كلمات صلاح لغزا، لكنه يعتقد أنه فهم ما قاله غوارديولا.
ويعتقد كاسيدي أن غوارديولا قال لصلاح: "أتمنى لك موسمًا جيدًا، مباراة جيدة، وأنت أيضًا". ثم اختفى غوارديولا خلف صلاح للحظات.
ولكن عندما عاد للحديث، يعتقد كاسيدي أنه (غوارديولا) تابع: "ليس هناك شك في ذلك، ليس ربما، مؤكد. إنه مؤكد ومؤكد".
وكان يمكن للمدير الفني الإسباني أن يتحدث عن هدف فيل فودين الذي ألغاه الحكم، حيث اعتقد حامل لقب الدوري الإسباني أنه أخذ زمام المبادرة عندما سدد فودين في الشباك ، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الحكم بسبب خطأ المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند على فابينيو قبل أن تسكن الكرة الشباك.
وبدا غوارديولا غاضبا بسبب القرار وقال لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية بعد المباراة: "جاء الحكم إلى المدربين (قبل المباراة) وقال: استمر باللعب. كان هناك مليون خطأ في المباراة لكن بعد أن سجلنا هدفًا، قرر أنه ليس هدفا. هذا أنفيلد".
في غضون ذلك اقتنع بعض المشجعين بأن صلاح لمس الكرة بيده قبل ثوانٍ من تسجيل هدف الفوز.
ويبدو أن زوايا الكاميرا الجديدة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الكرة قد لمست ذراع صلاح برفق، وهو ما يعني بموجب القواعد الحالية أن الهدف لا ينبغي احتسابه.