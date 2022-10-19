قارئ شفاه محترف يكشف ما دار في حوار محمد صلاح وغوارديولا

كشف خبير شفاه محترف مغزى الحوار بين النجم المصري محمد صلاح وبيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب فوز ليفربول المثير 1-صفر على سيتي في أنفيلد يوم الأحد الماضي.

ويعتقد قارئ شفاه محترف أنهما تحدثا عن أحد قرارات التحكيم المثيرة للجدل من المباراة، حيث تصافح صلاح وغوارديولا بروح رياضية بعد المواجهة المثيرة التي حُسمت بهدف من الملك المصري.

ولقد أجريا أيضًا محادثة سريعة، مما أدى إلى تكهنات من الجماهير حول ما يمكن أن يتحدثا عنه.

وغطى صلاح البالغ عمره 30 عاما فمه وهو يتحدث بينما تحدث غوارديولا مدرب سيتي بصراحة دون أي تغطية لفمه.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي حلل تفاعلهما، وبينما تظل كلمات صلاح لغزا، لكنه يعتقد أنه فهم ما قاله غوارديولا.

ويعتقد كاسيدي أن غوارديولا قال لصلاح: "أتمنى لك موسمًا جيدًا، مباراة جيدة، وأنت أيضًا". ثم اختفى غوارديولا خلف صلاح للحظات.