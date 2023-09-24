إلغاء مباراة أياكس وفينورد في الدوري الهولندي بسبب شغب الجماهير (فيديو)

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينورد حامل اللقب 3-صفر بفضل ثنائية سانتياغو خيمنيز، وهدف إيغور باكسياو.

وأوقف الحكم المباراة مرة أخرى بعد نحو 10 دقائق من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير بالألعاب النارية مرة أخرى.