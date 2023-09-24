إلغاء مباراة أياكس وفينورد في الدوري الهولندي بسبب شغب الجماهير (فيديو)
ألغى الحكم مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينورد في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بسبب شغب الجماهير اليوم الأحد.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.
وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينورد حامل اللقب 3-صفر بفضل ثنائية سانتياغو خيمنيز، وهدف إيغور باكسياو.
وأوقف الحكم المباراة مرة أخرى بعد نحو 10 دقائق من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير بالألعاب النارية مرة أخرى.
وكان الاتحاد الهولندي قام بتغيير لوائحه في الموسم الماضي بعد تعدد أحداث الشغب في المباريات المحلية.
وقرر الاتحاد إيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء دون الاصطدام بلاعب أو حكم وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.
ويعاني أياكس من أسوأ بداية له في الدوري، منذ موسم 1964-1965، إذ حصد 5 نقاط فقط في أول 4 مباريات ليحتل المركز 13.
ويتصدر أيندهوفن البطولة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي فينوورد رابعًا وله 11 نقطة.
وفي وقت سابق، فاز سبارتا روتردام 1-صفر على ضيفه فيتيس أرنهيم ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.
وتوقف رصيد فيتيس عند 3 نقاط في المركز 15.