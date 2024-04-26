المنتخب السعودي يفشل في التأهل لأولمبياد باريس

فشل المنتخب الأولمبي السعودي في الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا؛ بعد خسارته أمام أوزبكستان 2 – صفر يوم الجمعة، ليفقد فرصته في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وخطف المنتخب الأوزبكي أول أهداف المباراة عن طريق خويساين نورتشاييف في الدقيقة 47.

وأضاف أومارالي راهمونالييف الهدف الثاني عند الدقيقة 84.