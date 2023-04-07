الاتحاد الآسيوي يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس آسيا 2023

وجاءت في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان.

أما المستوى الرابع فيتضمن الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.