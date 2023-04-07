الاتحاد الآسيوي يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس آسيا 2023
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة تصنيف مستويات المنتخبات قبل قرعة كأس آسيا 2023 في قطر.
ويضم المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني ولغاية السادس حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي قطر واليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.
ويتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق والإمارات وعُمان وأوزبكستان والصين والأردن.
وجاءت في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان.
أما المستوى الرابع فيتضمن الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.
وذكر الاتحاد الآسيوي أنه سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.
وتقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس آسيا يوم 10 فبراير 2024.
ومن المقرر إجراء قرعة كأس آسيا 2023 يوم 11 مايو المقبل في الدوحة.
ومنتخب اليابان هو أكثر منتخب تتويجا بكأس آسيا برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 لكل من السعودية وإيران ولقبين لكوريا الجنوبية.