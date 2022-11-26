ماذا حدث للمشجع الهولندي ذي الثديين المطاطيين؟ (صور)
أُجبر أحد مشجعي هولندا والمعروف باسم "الرجل ذي الصدر" على إزالة ثدييه المطاطيين من قبل السلطات في كأس العالم في قطر قبل دخول الاستاد لحضور مباراة لمنتخب بلاده.
وقالت محطة "talksport" التلفزيونية إن هاري جودسبلوم أحد مشجعي منتخب هولندا المعروفين بملابسه الرائعة اضطُر لخلع شارة دعم المثليين الداعمة للمثليين التي كانت محل جدل في كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقال جودسبلوم ، أو "هاري ذو الصدر" كما هو معروف، إنه تجنب أي مشاكل خلال فوز هولندا 2-صفر على السنغال في ملعب الثمامة في المباراة الافتتاحية للفريقين في المجموعة الأولى، لكنه واجه مشاكل في الخارج.
واتصل جودسبلوم بالتلفزيون الهولندي لشرح تجربته، قائلًا: "في البداية لم تكن هناك مشاكل على الإطلاق مع الشرطة ولا مع الأمن ، بل أراد الجميع التقاط صور سيلفي معي، وكل شيء سار على ما يرام، حتى خلال المباراة رأيت حارسًا للأمن يتحدث إلى أحد معاونيه ويشير إليَّ، لكن أحد الضباط قام بإيماءة "دعه يذهب".
وأضاف: "مع ذلك، رأيت لاحقًا شرطيين يذهبان بجهاز iPad إلى مشجع آخر يرتدي شارة دعم المثليين ثم تمكنت من إخفاء حزامي بسرعة تحت أكمامي، بعد ذلك، استمر الاحتفال، وفزنا بالمباراة، ورقصنا في الخارج، كما التقطت صور سيلفي، ثم فجأة ظهر شرطي متحمس للغاية وبدأ يتصرف بصعوبة، فاضطررت إلى خلع وتسليم شارات المثليين، ثم اضطُررت إلى مغادرة الملعب برفقة 20 ضابط شرطة، وعلى طول الطريق اضطُررت أيضًا إلى خلع ثديي المطاطيين".
وكانت شارة دعم المثليين الملونة بألوان قوس قزح واحدة من أكبر قصص كأس العالم حتى الآن، حيث يهدد الاتحاد الدولي (الفيفا) قادة المنتخبات بالحصول على بطاقات صفراء في حال ارتداء هذه الشارات في المباريات.
وزعم مشجعو ويلز أيضًا أنه تمت مصادرة قبعات ملونة بألوان قوس قزح، مع الألوان ترمز لدعم مجتمع "الميم".
وتعد المثلية الجنسية غير قانونية في قطر، لكن في معرض حديثه عن الحادثة الأخيرة، قال المتحدث باسم الاتحاد الهولندي ياب بولسن: "سنطرح أسئلة على المنظمين، شهدت ويلز والدنمارك أيضًا عددًا من حوادث ارتداء المشجعين لرموز قوس قزح، وسنطّلع على آخر المستجدات، وغدًا سنجلس حول الطاولة مع المنظمين، وفي السابق، تم قطع وعود بأن هذا لا ينبغي أن يسبب أي مشاكل".
وقال جودسبلوم: "إذا كان ذلك غير مسموح به، قل لي ذلك، فلن أرتدي هذين الثديين، لكن رجال الشرطة هنا لا يعرفون حقيقة الأمر لأن التعليمات ليست واضحة، وأريد أن أعرف أين أقف، إذا كان بإمكاني أن أكون على طبيعتي مرة أخرى، يوم الجمعة، في المباراة المقبلة أمام قطر".