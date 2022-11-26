ماذا حدث للمشجع الهولندي ذي الثديين المطاطيين؟ (صور)

وقال جودسبلوم ، أو "هاري ذو الصدر" كما هو معروف، إنه تجنب أي مشاكل خلال فوز هولندا 2-صفر على السنغال في ملعب الثمامة في المباراة الافتتاحية للفريقين في المجموعة الأولى، لكنه واجه مشاكل في الخارج.

واتصل جودسبلوم بالتلفزيون الهولندي لشرح تجربته، قائلًا: "في البداية لم تكن هناك مشاكل على الإطلاق مع الشرطة ولا مع الأمن ، بل أراد الجميع التقاط صور سيلفي معي، وكل شيء سار على ما يرام، حتى خلال المباراة رأيت حارسًا للأمن يتحدث إلى أحد معاونيه ويشير إليَّ، لكن أحد الضباط قام بإيماءة "دعه يذهب".

وأضاف: "مع ذلك، رأيت لاحقًا شرطيين يذهبان بجهاز iPad إلى مشجع آخر يرتدي شارة دعم المثليين ثم تمكنت من إخفاء حزامي بسرعة تحت أكمامي، بعد ذلك، استمر الاحتفال، وفزنا بالمباراة، ورقصنا في الخارج، كما التقطت صور سيلفي، ثم فجأة ظهر شرطي متحمس للغاية وبدأ يتصرف بصعوبة، فاضطررت إلى خلع وتسليم شارات المثليين، ثم اضطُررت إلى مغادرة الملعب برفقة 20 ضابط شرطة، وعلى طول الطريق اضطُررت أيضًا إلى خلع ثديي المطاطيين".

وكانت شارة دعم المثليين الملونة بألوان قوس قزح واحدة من أكبر قصص كأس العالم حتى الآن، حيث يهدد الاتحاد الدولي (الفيفا) قادة المنتخبات بالحصول على بطاقات صفراء في حال ارتداء هذه الشارات في المباريات.