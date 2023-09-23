ساديو ماني يحتفل بالصعود على ظهر فيرمينو في مباراة النصر والأهلي (فيديو)

يبدو أن المهاجم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر لا يزال على علاقة قوية بالمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي.

وأظهر مقطع فيديو صعود ماني على ظهر فيرمينو في مباراة النصر والأهلي، أمس الجمعة، في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء صعود ماني على ظهر فيرمينو في احتفال المهاجم السنغالي بهدف النصر الثالث على الأهلي، الذي سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا قبل نهاية الشوط الأول.