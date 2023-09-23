ساديو ماني يحتفل بالصعود على ظهر فيرمينو في مباراة النصر والأهلي (فيديو)
يبدو أن المهاجم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر لا يزال على علاقة قوية بالمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي.
وأظهر مقطع فيديو صعود ماني على ظهر فيرمينو في مباراة النصر والأهلي، أمس الجمعة، في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء صعود ماني على ظهر فيرمينو في احتفال المهاجم السنغالي بهدف النصر الثالث على الأهلي، الذي سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا قبل نهاية الشوط الأول.
وصنع ماني الهدف الأول للنصر الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة.
وحقق النصر فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 4/3.
وسجل رونالدو هدفين وتاليسكا هدفين، في حين سجل أهداف الأهلي فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان.
ويملك النصر 15 نقطة من 7 مباريات ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، ويملك الأهلي أيضا 15 نقطة وقد خسر للمرة الثانية.
وسبق أن تزامل ماني وفيرمينو في ليفربول بين 2016 و2022 حيث شكلا ثلاثيا قويا مع النجم المصري محمد صلاح.
وخلال تواجدهما في ليفربول قاد ماني وفيرمينو عدة إنجازات، أبرزها الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 ودوري أبطال أوروبا 2018/2019.