رد حاسم من معين الشعباني على اتهامات إساءته للمغرب

دخل التونسي معين الشعباني، مدرب فريق نهضة بركان المغربي، في جدل حاد مع أحد الصحفيين المغاربة، بعدما اتهمه الأخير بالإساءة للمغرب.

وتولى الشعباني قيادة نهضة بركان خلفا لأمين الكرمة.

ووقع الشعباني على عقد يربطه بنهضة بركان لمدة موسم ونصف الموسم.

وتعادل نهضة بركان في أول قيادة للشعباني على ملعبه أمام اتحاد تواركة ثم الخسارة من الوداد وتراجع لأول مرة هذا الموسم للمركز الخامس.

وتغلب الوداد على نهضة بركان بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 19 من الدوري المغربي.