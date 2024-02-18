رد حاسم من معين الشعباني على اتهامات إساءته للمغرب
دخل التونسي معين الشعباني، مدرب فريق نهضة بركان المغربي، في جدل حاد مع أحد الصحفيين المغاربة، بعدما اتهمه الأخير بالإساءة للمغرب.
وتولى الشعباني قيادة نهضة بركان خلفا لأمين الكرمة.
ووقع الشعباني على عقد يربطه بنهضة بركان لمدة موسم ونصف الموسم.
وتعادل نهضة بركان في أول قيادة للشعباني على ملعبه أمام اتحاد تواركة ثم الخسارة من الوداد وتراجع لأول مرة هذا الموسم للمركز الخامس.
وتغلب الوداد على نهضة بركان بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 19 من الدوري المغربي.
وعقب المباراة، وجه صحفي اتهاما للشعباني بأنه أساء إلى المغرب في وقت سابق، حين كان مدربًا لفريق المصري البورسعيدي، في مواجهة نهضة بركان بربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في أبريل 2022.
وانفعل الشعباني، مطالبا من الصحفي إظهار هذا الفيديو وإلا سيكون كاذبا.
وكشف الشعباني وقائع الحادث، قائلا: "الأزمة حدثت مع رجل أمن كنت أعتقد أنه مشجع، لأنه سحبني بالقوة من الخلف، لم يكن يرتدي الزي الرسمي، كيف سأعرف أنه رجل أمن، أنا أحترم المغرب كثيرًا والشعب المغربي، وليست من أخلاقي الإساءة إلى أحد".
واتهم المدرب التونسي، الصحفي بالتجييش ضده، قائلا: "نحن إخوة قبل كل شيء، وأعمل في المغرب ورأسي مرفوع والناس قدرتني وعمري ما أسأت إلى أحد"، قبل أن يغادر الشعباني القاعة ويرفض مواصلة المؤتمر الصحفي.