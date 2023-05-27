مبابي يصيب فتاة بالكرة ويذهب للاطمئنان عليها (فيديو)
شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت لقطة إنسانية لطيفة، بطلها كيليان مبابي مهاجم الـ"بي إس جي".
ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ستراسبورغ، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "جيروم بريسارد" وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وخلال تدريبات الإحماء قام مبابي بتسديد كرة قوية ضلت طريقها إلى المدرجات، لتصطدم بوجه فتاة وتعرض أنها لنزيف الدماء.
وبعد إصابة الفتاة ذهب مبابي للاطمئنان عليها واعتذار لها، وسط تصفيق الجماهير.
وينتقل باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ وسيحقق رقما قياسيا في الفوز باللقب للمرة 11 إذا تجنب الهزيمة.
ويحتاج الفاريق الباريسي لنقطة واحده فقط، من أجل حسم الدوري.
في حين إن الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية سيشهد مواجهة موناكو صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة خارج أرضه مع ستاد رين سادس الترتيب ويتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط.