مبابي يصيب فتاة بالكرة ويذهب للاطمئنان عليها (فيديو)

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره ستراسبورغ، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "جيروم بريسارد" وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخلال تدريبات الإحماء قام مبابي بتسديد كرة قوية ضلت طريقها إلى المدرجات، لتصطدم بوجه فتاة وتعرض أنها لنزيف الدماء.

وبعد إصابة الفتاة ذهب مبابي للاطمئنان عليها واعتذار لها، وسط تصفيق الجماهير.