ارتقاء مذهل من يوسف النصيري في هدفه ضد مانشستر سيتي (فيديو وصور)

ويخوض مانشستر سيتي مباراة السوبر بصفته حاملًا للقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي.

وفي المقابل، يخوض إشبيلية الإسباني المباراة بصفته حاملاً للقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي في نهائي البطولة في 31 مايو/ أيار الماضي.

وسبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في البطولات الأوروبية، وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي فيها جميعًا، ومنها المواجهة بينهما ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

وفيما تُوج إشبيلية بلقب السوبر مرة واحدة سابقة، يبحث مانشستر سيتي عن اللقب الأول له في السوبر الأوروبي.