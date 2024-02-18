ضربة قوية.. 6 غيابات في ريال مدريد أمام إشبيلية

وفرض رايو فاليكانو التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال المباراة حصل الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد، على بطاقة صفراء، وهي الخامسة له في الدوري هذا الموسم؛ ليتأكد غيابه أمام إشبيلية بسبب الإيقاف.

كما تلقى داني كارفاخال لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء؛ لينضم لقائمة غيابات ريال مدريد ضد إشبيلية.

ويأتي غياب كامافينغا وكارفاخال، لتزيد معاناة ريال مدريد، حيث تم التأكد من غياب 6 لاعبين أمام إشبيلية.

فبخلاف الثنائي السابق، يغيب عن الريال كل من: تيبو كورتوا وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وأنطونيو روديغر وجود بيلينغهام بسبب الإصابة.