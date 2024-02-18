ضربة قوية.. 6 غيابات في ريال مدريد أمام إشبيلية
تلقى ريال مدريد، ضربة جديدة، عقب التعادل أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، ستؤثر عليه أمام إشبيلية في الجولة المقبلة.
وفرض رايو فاليكانو التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخلال المباراة حصل الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد، على بطاقة صفراء، وهي الخامسة له في الدوري هذا الموسم؛ ليتأكد غيابه أمام إشبيلية بسبب الإيقاف.
كما تلقى داني كارفاخال لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء؛ لينضم لقائمة غيابات ريال مدريد ضد إشبيلية.
ويأتي غياب كامافينغا وكارفاخال، لتزيد معاناة ريال مدريد، حيث تم التأكد من غياب 6 لاعبين أمام إشبيلية.
فبخلاف الثنائي السابق، يغيب عن الريال كل من: تيبو كورتوا وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وأنطونيو روديغر وجود بيلينغهام بسبب الإصابة.
وانتهت مباراة ريال مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم خوسيلو بهدف للريال في الدقيقة الثالثة، لكن راؤول دي توماس سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.
وأنهى النادي الملكي المباراة بعشرة لاعبين لطرد داني كارفاخال في الثواني الأخيرة.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريال رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، مقابل 25 نقطة لفاليكانو في المركز الرابع عشر.