رغم حسم صفقة تونالي.. نيوكاسل يريد التعاقد مع ماديسون
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن نيوكاسل يريد التعاقد مع جيمس ماديسون من ليستر سيتي رغم حسم صفقة ساندرو تونالي.
وكان ماديسون الهدف الأهم لتوتنهام للتعاقد معه في السوق الصيفي، لكن السبيرز يواجه منافسة قوية من نيوكاسل.
وحتى الآن تعاقد نيوكاسل مع يانكوبا مينته من أودنسه الدنماركي لكنه أعاره إلى فينورد الهولندي حتى يونيو 2024.
وذكرت "ديلي إكسبريس" أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل حريص على إضافة المزيد من القوة في العمق بعد حصول فريقه على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليضمن الفريق المشاركة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يؤدي التأهل لدوري أبطال أوروبا إلى زيادة موارد نيوكاسل.
وأكدت الصحيفة أن تونالي سيصبح ثاني أغلى صفقة لنيوكاسل على الإطلاق بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ميلان.
وأضافت أن نيوكاسل يريد تعزيز خط الوسط بتقديم عرض للتعاقد مع ماديسون من ليستر سيتي الذي نزل إلى دوري الدرجة الأولى.
وكان توتنهام الأقرب للتعاقد مع ماديسون البالغ من العمر 26 عاما، لكن "ديلي إكسبريس" أشارت إلى أن "تعاقد نيوكاسل القريب مع تونالي لن يضع حدا لسعيه للتعاقد مع ماديسون".
وقالت الصحيفة: "تونالي وماديسون لاعبان مختلفان في خط الوسط، ولهذا يريد نيوكاسل التعاقد معهما وليس مع واحد فقط".
ويقدر ليستر سيتي قيمة ماديسون بـ60 مليون جنيه إسترليني رغم أنه يتبقى عام واحد على نهاية عقده، ويتردد أن توتنهام قدم عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب.
ورغم نزول فريقه لدوري الدرجة الأولى سجل ماديسون 10 أهداف وصنع 9 في 32 مباراة مع ليستر سيتي الموسم الماضي.
وحسب "ديلي إكسبريس" فإن نيوكاسل يبحث أيضا عن لاعب قلب دفاع، ويراقب وضع الدنماركي يواكيم أندرسن مع كريستال بالاس.