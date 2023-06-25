رغم حسم صفقة تونالي.. نيوكاسل يريد التعاقد مع ماديسون

وذكرت "ديلي إكسبريس" أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل حريص على إضافة المزيد من القوة في العمق بعد حصول فريقه على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليضمن الفريق المشاركة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يؤدي التأهل لدوري أبطال أوروبا إلى زيادة موارد نيوكاسل.

وأكدت الصحيفة أن تونالي سيصبح ثاني أغلى صفقة لنيوكاسل على الإطلاق بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ميلان.

وأضافت أن نيوكاسل يريد تعزيز خط الوسط بتقديم عرض للتعاقد مع ماديسون من ليستر سيتي الذي نزل إلى دوري الدرجة الأولى.