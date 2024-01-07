تطورات الحالة الصحية للجزائري أندي ديلور بعد سقوطه في مباراة أم صلال والعربي
أثار الجزائري أندي ديلور لاعب فريق أم صلال القطري، قلق محبيه بعد سقوطه بشكل مرعب في مواجهة العربي، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس نجوم قطر.
وتوج أم صلال بلقب كأس نجوم قطر بعد فوزه على العربي 3-1 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل 4-4 مساء السبت.
وسقط أندي ديلور وحيدا بشكل مفاجئ في الملعب دون حدوث تلاحم بينه وبين أي لاعب، بعد مرور ما يزيد قليلاً على ربع ساعة من انطلاق المباراة.
وبعد 10 دقائق من تسجيله الهدف الأول لفريقه، وتحديدا في الدقيقة 16، بدأت حالة الإعياء الشديد تظهر على صاحب الـ32 عاما، الذي سرعان ما سقط على أرض الملعب مغشيا عليه، ثم دخل في نوبة تشنج أثارت قلق كل من في الملعب.
وتدخلت الأطقم الطبية الموجودة في الملعب بشكل سريع لإسعاف اللاعب، وهو ما نجحت فيه بالفعل.
وظهر ديلور في مقطع فيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص الحاضرين في مدرجات ملعب المباراة، قبل أن يلتحق بزملائه في مقاعد الاحتياط.
كما أن اللاعب شارك في مراسم الاحتفال باللقب، ولم يتم الكشف من قبل ناديه في أي بيان رسمي عن سبب سقوط النجم الجزائري على أرضية الملعب وماذا كان يعاني.
وانضم ديلور لصفوف أم صلال الصيف الماضي قادما من نانت الفرنسي، وسجل في 12 مباراة، 5 أهداف وصنع 4.
ونجح فريق أم صلال في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى النهائي مرتين دون الفوز باللقب، في عامي 2010 و2023.