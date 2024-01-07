تطورات الحالة الصحية للجزائري أندي ديلور بعد سقوطه في مباراة أم صلال والعربي

أثار الجزائري أندي ديلور لاعب فريق أم صلال القطري، قلق محبيه بعد سقوطه بشكل مرعب في مواجهة العربي، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس نجوم قطر.

وتوج أم صلال بلقب كأس نجوم قطر بعد فوزه على العربي 3-1 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل 4-4 مساء السبت.

وسقط أندي ديلور وحيدا بشكل مفاجئ في الملعب دون حدوث تلاحم بينه وبين أي لاعب، بعد مرور ما يزيد قليلاً على ربع ساعة من انطلاق المباراة.