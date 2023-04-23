جماهير شباب الأهلي تتابع مباراة العين وبني ياس بعد التعادل مع الوصل (فيديو)

حوّلت جماهير شباب الأهلي دبي تركيزها إلى مباراة العين مع بني ياس بعدما فرض الوصل التعادل على شباب الأهلي دبي في اللحظات الأخيرة من مواجهتهما في الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.

وكان شباب الأهلي دبي يتقدم 2/0 على الوصل، سجلهما أحمد نورالله ويحيى الغساني في الدقيقتين 47 و57 على الترتيب.