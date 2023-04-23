جماهير شباب الأهلي تتابع مباراة العين وبني ياس بعد التعادل مع الوصل (فيديو)
حوّلت جماهير شباب الأهلي دبي تركيزها إلى مباراة العين مع بني ياس بعدما فرض الوصل التعادل على شباب الأهلي دبي في اللحظات الأخيرة من مواجهتهما في الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.
وكان شباب الأهلي دبي يتقدم 2/0 على الوصل، سجلهما أحمد نورالله ويحيى الغساني في الدقيقتين 47 و57 على الترتيب.
لكن الوصل تعادل بهدفين سجلهما فابيو دي ليما وأحمد غانم في الدقيقتين 65 و90+7 على الترتيب.
وبعد الهدف الذي سجله أحمد غانم حولت جماهير شباب الأهلي دبي تركيزها على متابعة مباراة العين مع بني ياس حيث كان العين يتقدم 2/1.
وأظهر مقطع فيديو محاولة جماهير شباب الأهلي دبي معرفة نتيجة العين وبني ياس فور نهاية مباراة الفريق أمام الوصل.
واشتعل الصراع بين شباب الأهلي دبي والعين على صدارة ترتيب دوري أدنوك بعدما سجل أحمد برمان لاعب العين هدفا عكسيا ليتعادل بني ياس في الدقيقة 90+7.
وأبقى هذا التعادل الفارق على 3 نقاط لصالح شباب الأهلي دبي مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.
ويملك شباب الأهلي دبي 51 نقطة من 24 مباراة في الصدارة، بفارق 3 نقاط فقط عن العين الثاني، مقابل 44 نقطة.
وفي آخر جولتين سيلعب شباب الأهلي دبي مع بني ياس وعجمان، في حين يلعب العين مع الوصل والبطائح.