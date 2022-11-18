تطور جديد في قضية النصر ضد الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله

وأصدرت بعدها إدارة نادي النصر بيانا اتهمت فيه حامد البلوي، المدير التنفيذي في نادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع حمدالله أثناء وجوده مع النصر، كما رفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله للفيفا مطالبا فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب البالغة 20 مليون يورو(82 مليون ريال سعودي).

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.