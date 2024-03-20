مولودية الجزائر يعزز صدارته للدوري وسطيف يواصل نزيف النقاط

عزز مولودية الجزائر موقعه في صدارة الدوري الجزائري لكرة القدم بعدما حقق فوزًا مهمًا على نجم بن عكنون (3 ـ 2)، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب قسنطينة، بينما تجمد رصيد نجم بن عكنون بعد الخسارة عند 19 نقطة في المركز الـ 14.

وبدأ مولودية الجزائر محاولاته الهجومية مبكرًا بحثًا عن هدف يسهل مهمته، وحصل على ركلة جزاء تولَّى تنفيذها سفيان بايزيد مسجلاً هدف التقدم في الدقيقة 39.

وواصل مولودية الجزائر سيطرته في الشوط الثاني إذ لم تمضِ سوى 3 دقائق حتى جاء الهدف الثاني للفريق بعد خطأ دفاعي أسفر عن إسكان الحارس محمد الأمين زماموش الكرة في شباكه بالخطأ، وذلك إثر انطلاقة رائعة من خالد دحماني من وسط الملعب.

ورد نجم بن عكنون بهدف سجله عبدو علي حاجي في الدقيقة 59 ثم أضاف مولودية الجزائر الهدف الثالث في الدقيقة 70 عن طريق أيوب غزالة إثر ركلة حرة تم تنفيذها بإحكام وغياب الرقابة في دفاع المنافس.

وفي الدقيقة 76، سجل عبد الرحمن حشود القائد السابق لمولودية الجزائر الهدف الثاني لبن عكنون إثر كرة قوية من مخالفة أخفق الحارس أسامة ليتيم في التصدي لها.

وفي مباراة أخرى مؤجلة من الجولة الـ 18 حقق اتحاد الجزائر فوزًا صريحًا على وفاق سطيف بنتيجة (2 ـ 0) بفضل هدفين للاعبيه عبد الرحمان باشا في الدقيقة 34، والمالي عبدولاي كانو في الدقيقة 59.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وفاق سطيف عند النقطة 33 في المركز الثالث بعد أن تلقى خسارته الثانية في آخر 4 مباريات ضمن الدوري الممتاز.