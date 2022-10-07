رسالة قوية من محمد الدعيع لرامون دياز بعد تعادل الهلال أمام الاتفاق (فيديو)

وجه محمد الدعيع أسطورة الكرة السعودية رسالة قوية إلى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عقب التعادل أمام الاتفاق في دوري روشن.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وطلب الدعيع في تصريحات تلفزيونية من دياز أن "يضع كل لاعب في مكانه، وأن يركز أكثر مع الفريق".

وقال الدعيع: "ارجع حط كل لاعب بمحله.. عندك نجوم على الدكة تستطيع أن تقلب لك نتيجة المباراة حتى لو عندك غيابات".

وأضاف: "لعبة المدربين في الشوط الثاني ولم نر منك شيئا.. ركز أنت ومساعدينك".