رسالة قوية من محمد الدعيع لرامون دياز بعد تعادل الهلال أمام الاتفاق (فيديو)
وجه محمد الدعيع أسطورة الكرة السعودية رسالة قوية إلى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عقب التعادل أمام الاتفاق في دوري روشن.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.
وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وطلب الدعيع في تصريحات تلفزيونية من دياز أن "يضع كل لاعب في مكانه، وأن يركز أكثر مع الفريق".
وقال الدعيع: "ارجع حط كل لاعب بمحله.. عندك نجوم على الدكة تستطيع أن تقلب لك نتيجة المباراة حتى لو عندك غيابات".
وأضاف: "لعبة المدربين في الشوط الثاني ولم نر منك شيئا.. ركز أنت ومساعدينك".
وواصل الهلال حامل اللقب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بتعادله سلبيا مع مضيفه الاتفاق، فيما عزز الشباب صدارته بفوزه 1-صفر على ضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
وتراجع الهلال للمركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تعادله الأول في ست مباريات والذي جاء بعد خسارته من التعاون الجولة الماضية.
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية متقدما بفارق أربع نقاط عن التعاون الذي قفز للمركز الثاني بعد فوزه 2-صفر على الوحدة في وقت سابق اليوم.