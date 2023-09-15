تشافي يسخر من إعلاميين إسبان: فوجئت بترشحي لجائزة The Best رغم انتقادكم الدائم لي (فيديو)
سخر تشافي هرنانديز، مدرب نادي برشلونة الإسباني، من بعض صحفيي بلاده، بعد ترشيحه لجائزة (The Best) التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل مدرب.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة المديرين الفنيين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم The BEST خلال العام الجاري 2023.
ويتصدر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، وينافسه كل من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وسيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وأنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتيك، وأخيرًا لوتشيانو سباليتي الذي أعاد لقب الاسكوديتو لفريق نابولي للمرة الأولى بعد غياب أكثر من 30 سنة.
وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد ترشيحه للجائزة: "من المضحك أنه تم ترشيحي لجائزة أفضل مدرب".
وأوضح: "أنتم في الصحافة وجهتم الانتقادات لي طوال الوقت، ولذلك فوجئت بوجودي ضمن المرشحين للحصول عليها".
تجديد تعاقده مع برشلونة
من جهة أخرى، كشف تشافي أنه بصدد الإعلان عن تجديد تعاقده مع برشلونة خلال أيام قليلة.
وينتهي عقد تشافي هيرنانديز مع فريق برشلونة في صيف 2024، أي بنهاية الموسم الحالي.
وقال تشافي: "سيتم الإعلان عن تجديد عقدي خلال أيام قليلة، التجديد لعام واحد فقط منطقي لأنه هنا في برشلونة يتعلق الأمر بالفوز".
وعن التجديد لعام واحد فقط أوضح: "سيكون من السيىء المعاناة وأن يكون بعدها لا يزال هناك وقت طويل متبقٍ من العقد، وطالما أشعر أنني متحمس والأمور جيدة سأبقى وسأغادر عندما لا يكون الأمر كذلك".
واختتم: "أنا سعيد مع برشلونة حاليا وبالمشروع الذي نسير به، وفي الأيام المقبلة سيتم إعلان تجديد عقدي بشكل رسمي".