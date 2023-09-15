تشافي يسخر من إعلاميين إسبان: فوجئت بترشحي لجائزة The Best رغم انتقادكم الدائم لي (فيديو)

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة المديرين الفنيين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم The BEST خلال العام الجاري 2023.

ويتصدر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، وينافسه كل من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وسيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وأنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتيك، وأخيرًا لوتشيانو سباليتي الذي أعاد لقب الاسكوديتو لفريق نابولي للمرة الأولى بعد غياب أكثر من 30 سنة.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد ترشيحه للجائزة: "من المضحك أنه تم ترشيحي لجائزة أفضل مدرب".

وأوضح: "أنتم في الصحافة وجهتم الانتقادات لي طوال الوقت، ولذلك فوجئت بوجودي ضمن المرشحين للحصول عليها".