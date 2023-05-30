لاعبو الأهلي يرفضون الاحتفال بلقب دوري يلو (فيديو)

وتسلم ياسر المسيليم حارس الأهلي درع دوري يلو وذهب إلى زملائه في منصة التتويج، لكن لاعبي الأهلي رفضوا الاحتفال باللقب، ولم يُظهروا أي علامة على الفرح بالتتويج باللقب، حيث غادروا منصة التتويج سريعا.

في المقابل، بدا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب بيتسو موسيماني احتفلوا باللقب، حيث التقطوا صورة مع درع الدوري في منصة التتويج.

وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، حيث احتل المركز الـ15 قبل الأخير ونزل لدوري يلو مع الحزم والفيصلي.