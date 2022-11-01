يورغن كلوب يتلقى أول تحذير من إدارة ليفربول

قالت صحيفة ميرور إن مجلس إدارة ليفربول وجه تحذيرا للمدرب الألماني يورغن كلوب بعد البداية السيئة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ خسر في 4 لقاءات وتعادل في 4 وفاز في 4 ويبتعد بشكل كبير عن المتصدر آرسنال .

ويقود كلوب ليفربول منذ 7 سنوات، وهو العام الذي يوافق فترات صعبة عاشها في تجاربه السابقة مع ماينز وبروسيا دورتموند في موسمه السابع بالتحديد، وهو ما يثير المخاوف بشأن مستقبله في الفريق الإنجليزي .

ويعد التحذير الذي تلقاه كلوب هو أول تحرك من الإدارة تجاه مردود الفريق منذ انطلاق الموسم رغم أن المدرب ما زال يحظى بدعم كبير.

ويبتعد ليفربول عن المتصدر آرسنال بـ15 نقطة وأصبحت حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز صعبة وربما انتهت، وهو ما يطرح على مجلس إدارة الفريق التدخل لكنه في دوري أبطال أوروبا بلغ دور الـ16 رغم البداية الصعبة بالهزيمة أمام نابولي 4-1.

وتوج كلوب مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب كأس رابطة المحترفين ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية .

وقال النجم السابق لآرسنال بول ماسون لقناة "سكاي سبورت" حول المدرب الألماني "هل يعتقد كلوب أنه أخذ ليفربول أبعد مما يستطيع؟ لست متأكدًا، ولكنْ هناك شيء واحد أنا متأكد منه هو أنه سيكون قراره في النهاية، ليفربول بحاجة للاحتفاظ به، ولكن عندما يحين الوقت لاتخاذ قرار، فسيكون هذا قرارهم .

وأضاف النجم السابق "ما فعله كلوب في ليفربول، بفوزه بالدوري بعد كل هذه السنوات، هو عمل شاق. لقد خلع جواربه، ركل كل كرة على الخط الجانبي. تمامًا مثل اللاعبين، سيكون كلوب متعبًا وسيكون أكثر إرهاقًا. عندما لا تفوز بالمباريات مقابل عندما تفوز، عليك أن تتذكر أن غالبية هذه المجموعة من اللاعبين ممزقون منذ ست سنوات".

وطالب بول ماسون إدارة ليفربول بدعم المدرب الألماني بصفقات جديدة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويواجه ليفربول نابولي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتاج للفوز بفارق 4 أهداف لانتزاع صدارة المجموعة أمام فريق لم يخسر قط في الموسم الحالي في كل المسابقات.

ويوم الأحد يواجه توتنهام في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.