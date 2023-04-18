ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقسو على ليدز يونايتد
حقق ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.
وافتتح كودي جاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من ترنت ألكساندر-أرنولد، قبل أن يعزز محمد صلاح تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 39، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وانتهى الشوط الأول على تقدم ليفربول 2/1 بعدما سجل لويس سينيستيرا هدفا لليدز يونايتد في الدقيقة 45+2.
ووقع ديوغو غوتا ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 52، وعاد محمد صلاح وسجل الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وجاء خامس أهداف ليفربول بتوقيع ديوغو غوتا في الدقيقة 73 بتسديدة أرضية، واختتم داروين نونيز سداسية ليفربول في الدقيقة 90.
ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 47 نقطة من 30 مباراة في المركز الثامن، مقابل 29 نقطة من 31 مباراة لليدز يونايتد في المركز الـ16.
وثأر ليفربول من ليدز يونايتد الذي تغلب على الريدز 2/1 في الدور الأول في أكتوبر الماضي.
وخلال 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز ليفربول 13 مرة وتعادل 8 مرات وخسر 9 مرات.