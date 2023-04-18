ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقسو على ليدز يونايتد

حقق ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كودي جاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من ترنت ألكساندر-أرنولد، قبل أن يعزز محمد صلاح تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 39، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.