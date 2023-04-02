جماهير باريس سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد ميسي (فيديو)

ويحيط الغموض بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت أن إدارة باريس سان جيرمان أعادت تفكيرها بشأن إمكانية تجديد عقد ميسي، خاصة بعد مستواه المتراجع، وفي ظل الغضب الجماهيري من اللاعب، والذي ظهر جليًّا أمام رين، بالدوري الفرنسي.

وبحسب "ليكيب"، فإن "باريس سان جيرمان لم يعد متأكدًا مثل قبل من رغبته في تمديد عقد ميسي، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أفادت بأن تجديد عقد ميسي يمثل أولوية لإدارة النادي الفرنسي؛ ما يضفي مزيدا من الغموض حول مستقبل النجم الأرجنتيني.

ويرتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة والانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، إلى جانب ربطه بالانضمام لناديي الهلال والاتحاد في السعودية.