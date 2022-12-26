ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتعادل مع برينتفورد ونيوكاسل يصعد للمركز الثاني بالفوز على ليستر سيتي

قلب توتنهام تأخره 0/2 إلى تعادل مثير بنتيجة 2/2 مع مضيفه برينتفورد، اليوم الإثنين، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تغلب نيوكاسل يونايتد 3/0 على ليستر سيتي.

وتقدم فيتالي جانيلت لبرينتفورد في الدقيقة 15، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.