ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتعادل مع برينتفورد ونيوكاسل يصعد للمركز الثاني بالفوز على ليستر سيتي
قلب توتنهام تأخره 0/2 إلى تعادل مثير بنتيجة 2/2 مع مضيفه برينتفورد، اليوم الإثنين، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تغلب نيوكاسل يونايتد 3/0 على ليستر سيتي.
وتقدم فيتالي جانيلت لبرينتفورد في الدقيقة 15، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وأضاف إيفان توني الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 54.
وقلص هاري كين النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 65 من ضربة رأسية متقنة بعد كرة عرضية من كليمونت لينغليت.
وأدرك بيير أميل هوبيرغ التعادل لتوتنهام في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع التعادل رصيد توتنهام إلى 30 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
فوز نيوكاسل
وحقق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا بنتيجة 3/0 على مضيفه ليستر سيتي على ملعب كينغ باور.
وسجل أهداف نيوكاسل يونايتد كريس وود من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وميغيل ألميرون وجولينتون في الدقيقتين السابعة والـ32 على الترتيب.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني، مقابل 17 نقطة من 16 مباراة لليستر سيتي في المركز الثالث عشر.
وفي مباريات أخرى، تغلب برايتون على ساوثهامبتون 3/1، وفولهام 3/0 على كريستال بالاس، وولفرهامبتون 2/1 على إيفرتون.
ويتصدر آرسنال جدول الترتيب ويملك 37 نقطة من 14 مباراة، مقابل 33 نقطة من 16 مباراة لنيوكاسل، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث، برصيد 32 نقطة من 14 مباراة.