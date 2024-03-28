نجم ريال مدريد يعادل إنجاز أسطورة البرازيل بعد 67 عاما

شهدت المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الإسباني والبرازيلي، الثلاثاء، تألقا لافتا لمهاجمي الفريقين الذين أمتعوا الجماهير بستة أهداف، لكن الامتياز كان لحاملي آمال فريقي برشلونة وريال مدريد، قطبي الكرة الإسبانية، لامين يامال وفيليبي إندريك.

وتألق النجم الواعد لبرشلونة ومنتخب لاروخا، لامين يامال، ليرد عليه في الجهة المقابلة المهاجم القادم للفريق الملكي ونجم منتخب البرازيل الشاب، فيليبي إندريك، الذي سجل هدفه الثاني في مباراته الثانية على التوالي بالقميص الأصفر.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، لأمسية ملعب سان تياغو بيرنابيو، نجح إندريك في تسجيل الهدف الثاني للبرازيل، ليعدل الكفة (2 ـ2)، في المباراة التي حسمها التعادل في النهاية (3 ـ 3).

وبهدفيه في شباك إنجلترا السبت الماضي، ثم إسبانيا أمس الثلاثاء، أصبح إندريك، النجم الذي تعاقد معه ريال مدريد الإسباني في ديسمبر 2022، أول لاعب يسجل هدفين في مباراتين متتاليتين وهو بعمر أقل من 18 عاما، منذ أن حقق ذلك الإنجاز الفريد أسطورة الكرة البرازيلية والجوهرة السوداء بيلي، منذ ما يقارب 70 عاما.

وحقق بيلي في 1957 هدفين في مباراتين متتاليتين لمنتخب السامبا وهو بعمر 17 عاما، ومنذ ذلك التاريخ لم ينجح أي لاعب برازيلي في معادلة ذلك الإنجاز، حتى مساء الثلاثاء عندما نجح إندريك في تحقيق هدفين في مباراتي إنجلترا وإسبانيا.

وفي أواخر العام 2002، نجح ريال مدريد الإسباني في الظفر بخدمات المهاجم الواعد لنادي بالميراس البرازيلي، بصفقة ناهزت 60 مليون يورو، على أن يلتحق بالفريق الملكي في يوليو 2024 بعد أن يبلغ رسميا 18 عاما من العمر.