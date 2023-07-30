حدث نادر.. مدرب يشرك أبناءه الثلاثة في مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني

ونزل بالكو في الدقيقة 30، وشارك شقيقه الثاني بينس في الدقيقة 78، في حين كان مورتون ضمن التشكيلة الأساسية.

وتدرج مورتون في هيرتا برلين قبل أن يصعد للفريق الأول في 2020، ويبلغ من العمر 21 عاما.

أما بينس فيبلغ من العمر 17 عاما وهو مسجل في فريق هيرتا برلين تحت 19 عاما.