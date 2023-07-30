حدث نادر.. مدرب يشرك أبناءه الثلاثة في مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني
شهدت مباراة هيرتا برلين وفورتونا دوسلدورف، في المرحلة الأولى من دوري الدرجة الثانية، حدثا تاريخيا.
وشهدت المباراة مشاركة ثلاثة أشقاء مع هيرتا برلين هم أبناء المدير الفني بال دارداي في الجولة الأولى من المسابقة.
وشارك في المباراة بالكو دارداي، ومورتون دارداي، وبينس دارداي، وكان مدربهم والدهم بال دارداي.
ونزل بالكو في الدقيقة 30، وشارك شقيقه الثاني بينس في الدقيقة 78، في حين كان مورتون ضمن التشكيلة الأساسية.
وتدرج مورتون في هيرتا برلين قبل أن يصعد للفريق الأول في 2020، ويبلغ من العمر 21 عاما.
أما بينس فيبلغ من العمر 17 عاما وهو مسجل في فريق هيرتا برلين تحت 19 عاما.
في حين أن اللاعب الأكبر بالكو يبلغ من العمر 24 عاما وتدرج في هيرتا برلين حتى وصل للفريق الأول في 2020 قبل أن يرحل في 2021، وعاد مجددا هذا الصيف.
والمدرب بال دارداي تدرج أيضا في تدريب هيرتا برلين حتى تولى تدريب الفريق الأول في يناير 2021 حتى نوفمبر من نفس العام، ثم عاد لتدريب الفريق في أبريل 2023 ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2024.
وانتهت المباراة على فوز فورتونا دوسلدورف 1/0 سجله دانيال جينكزيك في الدقيقة 51.