بكاء جمال بلعمري بعد إصابته في مباراة الخليج والاتفاق بالدوري السعودي (فيديو)
المدافع الجزائري بكى على دكة البدلاء حيث خرج في الدقيقة 55 بسبب الإصابة..
بكى المدافع الجزائري جمال بلعمري بحرقة بعد خروجه بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الخليج مع الاتفاق في الدوري السعودي.
وأظهر مقطع فيديو جمال بلعمري وهو يبكي والدموع تنهمر من عينيه على دكة البدلاء حيث خرج في الدقيقة 55 بسبب الإصابة وشارك مكانه محمد عبده خبراني.
وخسر الخليج 0/1 أمام الاتفاق سجله علي عبدالله هزازي في الدقيقة 46 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وجمدت الخسارة رصيد الخليج عند 4 نقاط فقط في المركز الـ14، وقد حقق الفريق فوزًا وحيدًا، وتعادل مرة وخسر 8 في 10 مباريات في الدوري السعودي.
أما الاتفاق فيملك 13 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع.
ومن المقرر أن يلعب الخليج مع النصر في الدوري السعودي يوم السبت 31 ديسمبر.