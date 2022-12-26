بكاء جمال بلعمري بعد إصابته في مباراة الخليج والاتفاق بالدوري السعودي (فيديو)

بكى المدافع الجزائري جمال بلعمري بحرقة بعد خروجه بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الخليج مع الاتفاق في الدوري السعودي.

وأظهر مقطع فيديو جمال بلعمري وهو يبكي والدموع تنهمر من عينيه على دكة البدلاء حيث خرج في الدقيقة 55 بسبب الإصابة وشارك مكانه محمد عبده خبراني.