UFC 300.. بيريرا يهزم هيل بضربة قاضية في الجولة الأولى (فيديو)
في الجولة الأولى وبالضربة القاضية، فاز البرازيلي أليكس بيريرا على نظيره الأمريكي جماهال هيل، ليحتفظ بلقب خفيف الثقيل في الفنون القتالية المختلطة، بينما فازت الصينية تشانغ ويلي على مواطنتها يان شياونان واحتفظت بحزام وزن القشة، فجر الأحد.
ونجح بيريرا في تفادي ضربة من هيل قبل أن يوجه إلى المنافس الأمريكي لكمة خطافية بيسراه أرسلته إلى حبال الزاوية.
وبعد ذلك وجه بيريرا الكثير من الضربات إلى هيل، ليتدخل الحكم ويوقف اللقاء بعد مرور 3.14 دقيقة في الجولة الأولى، معلنا فوز بيريرا.
وقال بيريرا في مقابلة بعد المباراة: "دائما كنت أقول للجميع إنه شخص قوي. وأنا لا يمكنني تغيير استراتيجيتي وهذا ما قمت به تحديدا. كنت أهتم بالمسافة والتوقيت وكل شيء سار بصورة مثالية."
وكان هيل فاز بلقب خفيف الثقيل في يناير 2023، لكنه اضطر للتخلي عن اللقب بعد تعرضه لإصابة خلال لعب كرة السلة في يوليو التالي.
وتوج بيريرا باللقب بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية على التشيكي ييري بروتشازكا في نوفمبر.
وسبق لبيريرا أيضا التتويج بلقب وزن الوسط.
وفي المواجهة الصينية الخالصة حسمت تشانغ الفوز بالنقاط بإجماع الحكام.
وفي البرنامج نفسه فاز ماكس هولواي بالضربة القاضية على منافسه جاستن جيتي، قبل ثانية واحدة من النهاية بعد معركة حامية استمرت خمس جولات على لقب وزن الخفيف.