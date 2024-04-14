UFC 300.. بيريرا يهزم هيل بضربة قاضية في الجولة الأولى (فيديو)

في الجولة الأولى وبالضربة القاضية، فاز البرازيلي أليكس بيريرا على نظيره الأمريكي جماهال هيل، ليحتفظ بلقب خفيف الثقيل في الفنون القتالية المختلطة، بينما فازت الصينية تشانغ ويلي على مواطنتها يان شياونان واحتفظت بحزام وزن القشة، فجر الأحد.

ونجح بيريرا في تفادي ضربة من هيل قبل أن يوجه إلى المنافس الأمريكي لكمة خطافية بيسراه أرسلته إلى حبال الزاوية.

وبعد ذلك وجه بيريرا الكثير من الضربات إلى هيل، ليتدخل الحكم ويوقف اللقاء بعد مرور 3.14 دقيقة في الجولة الأولى، معلنا فوز بيريرا.