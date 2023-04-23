إيقاف مباراة آيندهوفن وأياكس بعد إلقاء كوب بلاستيكي على أرض الملعب (فيديو وصور)

توقفت مباراة آيندهوفن وضيفه أياكس أمستردام في الدوري الهولندي لمدة ربع ساعة بعد إلقاء كوب بلاستيكي من المدرجات على أرض الملعب اليوم الأحد.

وبعد استئناف المباراة فاز آيندهوفن 3/0 على ضيفه لينفرد بالمركز الثاني متفوقًا بـ3 نقاط على أياكس.

ويتأخر آيندهوفن بـ5 نقاط عن فينوورد متصدر الترتيب، الذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم.