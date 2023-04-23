إيقاف مباراة آيندهوفن وأياكس بعد إلقاء كوب بلاستيكي على أرض الملعب (فيديو وصور)
توقفت مباراة آيندهوفن وضيفه أياكس أمستردام في الدوري الهولندي لمدة ربع ساعة بعد إلقاء كوب بلاستيكي من المدرجات على أرض الملعب اليوم الأحد.
وبعد استئناف المباراة فاز آيندهوفن 3/0 على ضيفه لينفرد بالمركز الثاني متفوقًا بـ3 نقاط على أياكس.
ويتأخر آيندهوفن بـ5 نقاط عن فينوورد متصدر الترتيب، الذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم.
وأوقف الحكم المباراة بالتوافق مع اللوائح الجديدة للاتحاد الهولندي والتي تهدف إلى القضاء على السلوك السيئ بعد شغب الجماهير خلال مباراة فينوورد وأياكس في دور نصف نهائي لكأس هولندا.
وتسبب حادث مماثل في إلغاء مباراة غرونينغين، الذي يحتل المركز قبل الأخير، ونيميغن أمس السبت.
وألغيت مباراة، السبت، بسبب اصطدام الكوب بالحكم المساعد، بينما تم إيقاف مباراة، اليوم، بشكل مؤقت لعدم اصطدام بالكوب بأحد اللاعبين أو الحكام.
وسجل لوك دي يونغ هدفين، وأضاف تشافي سيمونز هدفًا آخر ليفوز آيندهوفن للمرة الثالثة على أياكس هذا الموسم.
ويلعب الفريقان مجددًا في نهائي كأس هولندا في روتردام يوم الأحد المقبل.