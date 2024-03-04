مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يتطلع العين الاماراتي الى تحقيق نتيجة ايجابية عندما يستضيف النصر السعودي اليوم الاثنين على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

واجتاحت حمى رونالدو ونجوم النصر العالميين مدينة العين مبكرا، وتجمع المئات لشراء تذاكر المباراة أمام متجر النادي في استاد هزاع بن زايد فور طرحها، قبل أن يعلن العين بيع التذاكر عبر منصة الكترونية حفاظا على سلامة المشجعين.

وفي إنجلترا يستعد آرسنال، لخوض مواجهة جديدة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق شيفيلد يونايتد، لحساب الجولة 27.

وفي إيطاليا يأمل إنتر ميلان في مواصلة مسيرته المثالية في 2024 حيث يلعب أمام جنوى في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: