سبب مغادرة البليهي الملعب إلى غرفة الملابس مباشرة (فيديو)

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" مباراة الهلال ضد الرائد، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن.

وأصيب البليهي خلال مجريات الشوط الثاني، ولم يستطع التحامل على نفسه، وطلب من الجهاز الفني لفريقه تبديله.

وبالفعل، بعد تبديله رفض البليهي الجلوس على مقاعد البدلاء، ودخل غرفة الملاعب مباشرة؛ بسبب الإصابة.