سبب مغادرة البليهي الملعب إلى غرفة الملابس مباشرة (فيديو)
تعرض علي البليهي، لاعب نادي الهلال، لإصابة قوية أجبرته على الخروج من الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الرائد، ضمن مباريات الدوري السعودي.
ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" مباراة الهلال ضد الرائد، لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن.
وأصيب البليهي خلال مجريات الشوط الثاني، ولم يستطع التحامل على نفسه، وطلب من الجهاز الفني لفريقه تبديله.
وبالفعل، بعد تبديله رفض البليهي الجلوس على مقاعد البدلاء، ودخل غرفة الملاعب مباشرة؛ بسبب الإصابة.
وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين في فوز كبير للهلال 3-1 على ضيفه الرائد المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ورفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة من 20 مباراة ليحافظ على فارق النقاط السبع مع النصر ثاني الترتيب.
وظل الرائد في المركز 14 وله 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن مراكز الهبوط.