ترتيب الدوري السعودي: الحزم يزيد معاناة الاتحاد ويخطف تعادلًا دراميًا (فيديو)

وخرج الاتحاد بنقطتين من آخر 3 مباريات وبدا أنه في طريقه لحصد النقاط الثلاث عندما سجل اللاعب الفرنسي الهدف الأول في الدقيقة 25، مستغلاً هيمنته على مجريات الشوط الأول.

لكن الحزم عاد في النتيجة في الدقيقة 63 بهدف سجله محمد فؤاد ليعاقب الاتحاد على عدم الاستفادة من هيمنته على الكرة والفرص التي أهدرها.

وقبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، تقدم الاتحاد بهدف سجله حسن كادش من تمريرة رائعة من بنزيما، لكن النشيط فايز سليماني أدرك التعادل بعد 5 دقائق مستغلاً كرة ارتدت من حارس المرمى.

وبهذا يرتفع رصيد الاتحاد إلى 21 نقطة من 11 مباراة في المركز الخامس بفارق 5 نقاط خلف الهلال المتصدر الذي يستضيف الأهلي في قمة الجولة، غدًا الجمعة.