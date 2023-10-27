ترتيب الدوري السعودي: الحزم يزيد معاناة الاتحاد ويخطف تعادلًا دراميًا (فيديو)
سجل الفرنسي كريم بنزيما هدفًا ولعب تمريرة حاسمة لكن ذلك لم يكن كافيًا ليعود الاتحاد إلى درب الانتصارات، إذ فرض الحزم التعادل 2-2 لتزيد معاناة حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد مباراة جاءت مثيرة في دقائقها الأخيرة.
وخرج الاتحاد بنقطتين من آخر 3 مباريات وبدا أنه في طريقه لحصد النقاط الثلاث عندما سجل اللاعب الفرنسي الهدف الأول في الدقيقة 25، مستغلاً هيمنته على مجريات الشوط الأول.
لكن الحزم عاد في النتيجة في الدقيقة 63 بهدف سجله محمد فؤاد ليعاقب الاتحاد على عدم الاستفادة من هيمنته على الكرة والفرص التي أهدرها.
وقبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، تقدم الاتحاد بهدف سجله حسن كادش من تمريرة رائعة من بنزيما، لكن النشيط فايز سليماني أدرك التعادل بعد 5 دقائق مستغلاً كرة ارتدت من حارس المرمى.
وبهذا يرتفع رصيد الاتحاد إلى 21 نقطة من 11 مباراة في المركز الخامس بفارق 5 نقاط خلف الهلال المتصدر الذي يستضيف الأهلي في قمة الجولة، غدًا الجمعة.
التعاون مفاجأة الموسم يهدر فرصة اللحاق بصدارة الدوري السعودي
وفي وقت سابق أهدر التعاون مفاجأة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هذا الموسم فرصة اللحاق بالصدارة بتعادله 1-1 مع مضيفه الخليج بهدفين من ركلتين ركنيتين في الشوط الأول.
وتقدم الخليج بهدف من ضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 35 سجله ليساندو لوبيز.
ولم يستمر التقدم طويلاً، حيث أدرك جواو بيدرو التعادل بعدما استغل خطأ الدفاع والحارس بعد ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 37.
وحافظ التعاون بهذا التعادل على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الخامسة تواليًا لكنه أخفق في المقابل في الوصول إلى النقطة 26 ومشاركة الصدارة مع الهلال الذي يملك فرصة توسيع الفارق معه إلى 5 نقاط إذا ما نجح بحسم مباراة القمة أمام الأهلي غدًا الجمعة.
ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني وبات مهددًا بالتراجع إلى المركز الرابع حال فوز النصر الثالث برصيد 22 نقطة على الفيحاء، بعد غدً السبت، والأهلي الرابع برصيد 22 نقطة على الهلال غدًا الجمعة.
وواصل الخليج غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليًا ليظل في المركز 13 برصيد 10 نقاط.
وفي مباراة أخرى، استعاد ضمك توازنه بفوز ثمين 2-صفر على ضيفه الأخدود.
وبعد التعادل دون أهداف في الشوط الأول، تغير الوضع تمامًا في الشوط الثاني، حيث نجح ضمك في تسجيل هدفين عن طريق أحمد الزين في الدقيقة 48، وجورج نكودو في الدقيقة 69.
وحقق ضمك فوزه الثالث هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويصعد إلى المركز التاسع مؤقتًا، بينما تجرع الأخدود الخسارة الثالثة تواليًا ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز 14.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: