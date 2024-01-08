رسميًا: ساو باولو يعلن رحيل دوريفال جونيور لتولي تدريب منتخب البرازيل
أعلن نادي ساو باولو لكرة القدم رحيل المدرب دوريفال جونيور الذي طلب استقالته لتولي قيادة المنتخب البرازيلي.
وقال نادي ساو باولو في بيان رسمي إنه وافق على رحيل دوريفال جونيور لتحقيق "حلمه الشخصي في تدريب منتخب البلاد.
وسيقود دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب فرناندو دينيز، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.
وأصدر ساو باولو بيانًا رسميًا قال فيه: "إن الدعوة الموجهة إلى دوريفال هي دليل آخر على أننا نسير على الطريق الصحيح".
من جانبه قال دوريفال جونيور: "إنه تحقيق حلم شخصي، وهو ما لم يكن ممكناً لولا حصولي على التقدير للعمل الذي تم تنفيذه في ساو باولو".
وأضاف: " لهذا السبب يجب أن أشكركم على كونكم جزءًا من هذه الفترة المهمة من إعادة بناء الفريق، ومع الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في السنوات الأخيرة، أصبح النادي مستعدًا لاستقبال أكثر المحترفين المؤهلين في السوق".
واختتم: "أود أيضًا أن أشكر المشجعين على كل حبهم ودعمهم".
كما قال رئيس نادي ساو باولو خوليو كاساريس: "كل ما تبقى هو أن أتمنى لك حظًا سعيدًا في التحدي الجديد".
ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي المنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.
قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المدرب فرناندو دينيز لن يستمر في تدريب منتخب البرازيل بعد الآن.
وكان دينيز عين مدربا للبرازيل بصفة مؤقتة بناء على عقد لمدة عام واحد، وقاد البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، تعرض الفريق خلالها لثلاث خسائر وتعادل مرة واحدة وحقق انتصارين.
وكان دينيز يتولى تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينسي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.