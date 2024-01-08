رسميًا: ساو باولو يعلن رحيل دوريفال جونيور لتولي تدريب منتخب البرازيل

وقال نادي ساو باولو في بيان رسمي إنه وافق على رحيل دوريفال جونيور لتحقيق "حلمه الشخصي في تدريب منتخب البلاد.

وسيقود دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب فرناندو دينيز، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وأصدر ساو باولو بيانًا رسميًا قال فيه: "إن الدعوة الموجهة إلى دوريفال هي دليل آخر على أننا نسير على الطريق الصحيح".

من جانبه قال دوريفال جونيور: "إنه تحقيق حلم شخصي، وهو ما لم يكن ممكناً لولا حصولي على التقدير للعمل الذي تم تنفيذه في ساو باولو".

وأضاف: " لهذا السبب يجب أن أشكركم على كونكم جزءًا من هذه الفترة المهمة من إعادة بناء الفريق، ومع الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في السنوات الأخيرة، أصبح النادي مستعدًا لاستقبال أكثر المحترفين المؤهلين في السوق".

واختتم: "أود أيضًا أن أشكر المشجعين على كل حبهم ودعمهم".

كما قال رئيس نادي ساو باولو خوليو كاساريس: "كل ما تبقى هو أن أتمنى لك حظًا سعيدًا في التحدي الجديد".