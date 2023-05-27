هالاند يكتب التاريخ ويجمع بين جائزتي أفضل لاعب وأفضل "شاب" في الدوري الإنجليزي

وفي موسم أول له في الدوري الإنجليزي حطم هالاند الكثير من الأرقام القياسية وسجل أهدافا غزيرة قادت سيتي للقبه الثالث على التوالي.

وسجل هالاند (22 عاما) 36 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفا في موسم واحد بالدوري الممتاز والذي تقاسمه آندي كول وآلان شيرر وصمد نحو ثلاثة عقود.

وفاز لاعبو سيتي بالجائزة على مدار أربعة مواسم متتالية، حيث حصل كيفن دي بروين عليها في موسمي 2019-2020 و2021-2022 وروبن دياز موسم 2020-2021.

وتفوق هالاند على منافسيه دي بروين وثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وكيران تريبيير مدافع نيوكاسل يونايتد.

كما حصل على لقب أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم بعد حصوله على 82 % من الأصوات.

ويملك هالاند فرصة زيادة رصيده من الأهداف في الدوري غدا الأحد عندما يزور سيتي فريق برنتفورد في مباراته الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.