وصول نيمار الرياض للانضمام إلى الهلال (صور)

وأعلن الهلال، الثلاثاء الماضي، تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا، مقابل 160 مليون يورو، كما تكهنت وسائل إعلام.

وفور إعلان الصفقة عبر فيديو شاهده أكثر من 424 مليون شخص حتى الآن على منصة إكس، تدفقت جماهير الهلال نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار رقم 10.

وقبل نيمار، تعاقد الهلال مع عدد من النجوم القادمين من كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزهم: الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي، وأخيرًا المغربي ياسين بونو.

ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية، ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، إلى جانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وكاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، إلى الهلال.