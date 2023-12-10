ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم لوتون تاون وخسارة تشيلسي أمام إيفرتون
قلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 2/1 على مضيفه لوتون تاون، في حين خسر تشيلسي 0/1 أمام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم أليجاه أديبايو للوتون تاون في الدقيقة 45+2، من ضربة رأسية لينتهي الشوط الأول على تقدم الفريق المضيف 1/0.
وأدرك البرتغالي برناردو سيلفا التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 62، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل جاك غراليش هدف التقدم بعد أقل من 4 دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا.
وهذا الفوز الأول لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد فشله في الفوز في المباريات الأربع الماضية.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 33 نقطة في المركز الرابع ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر ليفربول، و3 نقاط عن آرسنال الثاني، ونقطتين عن أستون فيلا الثالث.
في حين يحتل لوتون تاون المركز الـ17 برصيد 9 نقاط فقط.
وتلقى تشيلسي الخسارة السابعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسقوطه 0/2 أمام إيفرتون.
وسجل عبدالله دوكوري الهدف الأول في الدقيقة 54 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف لويس دويين الهدف الثاني قبيل صافرة النهاية.
ويملك تشيلسي 19 نقطة من 16 مباراة في المركز الـ11 مقابل 13 نقطة لإيفرتون في المركز الـ17.
وتختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي بمواجهة توتنهام ونيوكاسل في وقت لاحق اليوم الأحد.
وفي أبرز مباريات الجولة الـ17 يستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد منافسه التقليدي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.