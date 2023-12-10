ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم لوتون تاون وخسارة تشيلسي أمام إيفرتون

قلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 2/1 على مضيفه لوتون تاون، في حين خسر تشيلسي 0/1 أمام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أليجاه أديبايو للوتون تاون في الدقيقة 45+2، من ضربة رأسية لينتهي الشوط الأول على تقدم الفريق المضيف 1/0.