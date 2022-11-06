الكويت يصعق كاظمة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الكويتي (فيديو)
الكويت تُوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
توج نادي الكويت بطلًا لكأس السوبر الكويتي بعد فوزه الدرامي بنتيجة 2/1 على منافسه كاظمة، اليوم الأحد.
وتقدم التونسي طه ياسين الخنيسي للكويت من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وتعادل عمر حبيتر لكاظمة في الدقيقة 11 من ضربة رأسية.
وسجل المهدي برحمة هدف الفوز للكويت في الدقيقة 90.
وتوج الكويت باللقب للمرة السادسة في تاريخه ليتعادل مع القادسية، في حين نال العربي لقب كأس السوبر الكويتي 3 مرات.
وفي آخر 10 مباريات بين الكويت وكاظمة في مختلف المسابقات فاز الكويت 4 مرات، وفاز كاظمة مرة وحيدة، وتعادلا 5 مرات، فاز الكويت في واحدة منها بضربات الترجيح.