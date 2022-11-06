الكويت يصعق كاظمة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الكويتي (فيديو)

توج نادي الكويت بطلًا لكأس السوبر الكويتي بعد فوزه الدرامي بنتيجة 2/1 على منافسه كاظمة، اليوم الأحد.

وتقدم التونسي طه ياسين الخنيسي للكويت من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وتعادل عمر حبيتر لكاظمة في الدقيقة 11 من ضربة رأسية.