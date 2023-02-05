ترتيب دوري أدنوك: العين يتجاوز الظفرة.. والوحدة يهزم اتحاد كلباء (فيديو)

تغلب العين 4/1 على مضيفه الظفرة، في حين فاز الوحدة 2/0 على اتحاد كلباء في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.

وفي مباراة العين والظفرة تقدم إيريك جورجينس دو مينيزيس للعين في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من بندر الأحبابي.

وتعادل تياغو دي ليونكو للظفرة في الدقيقة الثامنة بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء.

لكن لابا كودجو فودوه تقدم للعين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2.