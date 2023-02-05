ترتيب دوري أدنوك: العين يتجاوز الظفرة.. والوحدة يهزم اتحاد كلباء (فيديو)
تغلب العين 4/1 على مضيفه الظفرة، في حين فاز الوحدة 2/0 على اتحاد كلباء في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأحد.
وفي مباراة العين والظفرة تقدم إيريك جورجينس دو مينيزيس للعين في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من بندر الأحبابي.
وتعادل تياغو دي ليونكو للظفرة في الدقيقة الثامنة بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء.
لكن لابا كودجو فودوه تقدم للعين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2.
ووقع آندريه يارمولنكو ثالث أهداف العين في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد جملة من التمريرات القصيرة.
وقضى سفيان رحيمي على الظفرة بتسجيل الهدف الرابع للعين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56.
وبات رصيد العين 28 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع ويتأخر بـ4 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، ويحتل الشارقة المركز الثاني وحصد 31 نقطة مقابل 30 نقطة للوحدة في المركز الثالث.
فوز الوحدة
وسجل سيباستيان تيغالي هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 وطحنون الزعابي هدفا في الدقيقة 42 ليفوز الوحدة 2/0.
ويملك اتحاد كلباء 21 نقطة في المركز الثامن، مقابل 7 نقاط فقط للظفرة في المركز الثالث عشر.
وفي وقت لاحق يعلب الجزيرة مع خورفكان، والوصل مع البطائح.