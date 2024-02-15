دوري أبطال أوروبا: باريس يفوز على سوسيداد وبايرن يسقط أمام لاتسيو
عزز باريس سان جيرمان من حظوظه في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2 - صفر مساء يوم الأربعاء في ذهاب دور ثمن النهائي، فيما سقط بايرن ميونخ أمام لاتسيو الإيطالي.
وكان سوسيداد، الذي تأهل من صدارة المجموعة الرابعة ولم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، الفريق الأفضل في المباراة حتى نجح مبابي في التسجيل لسان جيرمان مستفيدا من ركلة ركنية نفذها ماركينيوس لتصل إلى مبابي الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 70، عزز باركولا تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة ببراعة لتمر بين ساقي الحارس أليكس ريميرو.
ووضع بطل الدوري الفرنسي بهذا الفوز قدما أولى في دور الثمانية، قبل لقاء الفريقين إيابا يوم 5 مارس المقبل على ملعب أنويتا معقل الفريق الإسباني.
لاتسيو يزيد معاناة بايرن
في المباراة الثانية مُني بايرن ميونخ الألماني بصفعة جديدة في غضون أقل من أسبوع بعد سقوطه على أرض لاتسيو الإيطالي 0-1، يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مباراة أكملها منقوصاً منذ منتصف الشوط الثاني.
وخاض بايرن المباراة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمة مذلّة يوم السبت أمام متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن 0-3، ما جعل حامل لقب البوندسليغا في آخر 11 عاماً متخلفاً عن ليفركوزن بفارق خمس نقاط.
ويبحث بايرن عن الصمود في البطولة القارية الأولى التي أحرزها ست مرات آخرها 2020، بعد انتهاء مشواره في الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، في وقت يخاطر بأن ينهي الموسم من دون ألقاب لأول مرة منذ 2012.
وثأر لاتسيو موقتاً من بايرن الذي تغلب عليه مرتين في دور الـ16 من المسابقة القارية في 2021، في روما 4-1 ثم على أرضه 2-1.
وتقام مباراة الإياب في ميونيخ يوم 5 مارس/ آذار المقبل.