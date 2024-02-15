دوري أبطال أوروبا: باريس يفوز على سوسيداد وبايرن يسقط أمام لاتسيو

وكان سوسيداد، الذي تأهل من صدارة المجموعة الرابعة ولم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، الفريق الأفضل في المباراة حتى نجح مبابي في التسجيل لسان جيرمان مستفيدا من ركلة ركنية نفذها ماركينيوس لتصل إلى مبابي الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 70، عزز باركولا تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة ببراعة لتمر بين ساقي الحارس أليكس ريميرو.

ووضع بطل الدوري الفرنسي بهذا الفوز قدما أولى في دور الثمانية، قبل لقاء الفريقين إيابا يوم 5 مارس المقبل على ملعب أنويتا معقل الفريق الإسباني.