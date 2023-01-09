حارس اليمن يطلب الخروج من الملعب بعد تسببه في هدف أمام عمان (فيديو)

طلب علي فضل عباس حارس منتخب اليمن الخروج من المباراة بعدما تسبب في أحد أهداف منافسه منتخب عُمان في الجولة الثانية من خليجي 25، اليوم الإثنين.

وسدد أرشد العلوي لاعب عمان الكرة تجاه مرمى اليمن وبدا أن علي فضل عباس سيطر على الكرة قبل أن تفلت منه وتدخل شباكه في الدقيقة 37.