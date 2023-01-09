حارس اليمن يطلب الخروج من الملعب بعد تسببه في هدف أمام عمان (فيديو)
طلب علي فضل عباس حارس منتخب اليمن الخروج من المباراة بعدما تسبب في أحد أهداف منافسه منتخب عُمان في الجولة الثانية من خليجي 25، اليوم الإثنين.
وسدد أرشد العلوي لاعب عمان الكرة تجاه مرمى اليمن وبدا أن علي فضل عباس سيطر على الكرة قبل أن تفلت منه وتدخل شباكه في الدقيقة 37.
وبحسب خالد جاسم من قناة "الكاس"، فإن علي فضل عباس هو الحارس الثالث لمنتخب اليمن، حيث أصيب الحارس الأول محمد أمان قبل مواجهة السعودية، كما أصيب الحارس الثاني سالم الهارش خلال التمارين.
وخرج علي فضل عباس من المباراة، وشارك مكانه الحارس محمد أمان.
"تزحلق" أرشد العلوي
وشهدت المباراة "تزحلق" أرشد العلوي لاعب عمان أثناء تسديد ضربة جزاء في الدقيقة 45؛ ما تسبب بإضاعتها.
وتقدم أرشد العلوي لتسديد ضربة جزاء بقدمه اليمنى قبل أن يتزحلق ويسقط أرضا، في حين ذهبت الكرة بعيدًا عن المرمى.
وتعيد هذه اللقطة إلى الأذهان تزحلق جون تيري مدافع تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في ضربات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2007/2008.
وتقام المباراة تحت الأمطار على ملعب البصرة الدولي، وتشير النتيجة إلى تقدم عمان 3/2 على اليمن حتى الدقيقة 70.