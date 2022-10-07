شاكيرا وبيكيه يلتقيان للمرة الثالثة من أجل ابنهما (صور)

جلست نجمة البوب ​​شاكيرا وصديقها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بعيدًا عن بعضهما البعض في نفس المكان حيث شاهدا ابنهما الكبير يلعب البيسبول، حيث توجّه الصديقان السابقان إلى مدينة فالنسيا الإسبانية لتشجيع ميلان البالغ من العمر 9 سنوات.

وانفصل بيكيه (35 عامًا) وشاكيرا، في يونيو/ حزيران، بعد 12 عامًا من الصداقة بعد تقارير من الصحافة الإسبانية تفيد بأن الدولي الإسباني السابق لم يكن مخلصًا للمطربة الكولومبية الشهيرة.

ومن أجل ميلان وابنهما الآخر ساشا ( 7 أعوام) يُزعم أن الزوجين يحاولان البقاء كصديقين حتى لا تتأثر الحالة النفسية للطفلين بسبب انفصالهما.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه مع ذلك قرَّرا الجلوس بعيدًا عن بعضهما البعض بشكل محرج وهما يشاهدان ميلان وهو يلعب، حيث ارتدت شاكيرا (45 عامًا) سترة أنيقة زرقاء وقبعة بيسبول بيضاء، بينما ارتدى بيكيه قميصًا يحمل اسم فريق البيسبول الذي يلعب له ميلان، بالإضافة إلى نظارة شمسية وقبعة بيضاء بينما كان يحاول البقاء متخفيًا.