بعد ارتباط اسمه بتدريب المريخ السوداني.. حسام البدري يرحل عن وفاق سطيف

حسم المدرب المصري حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري مستقبله مع فريقه بشكل نهائي.

وأخطر البدري إدارة ناديه بالرحيل عن منصبه بعد الجولتين القادمتين للدوري الجزائري.

وأكد حسام البدري في بيان صحفي أنه حاول التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق منذ توليه المهمة، خاصة في ظل تفاعل الجماهير وتمسكها ببقائه.

وأوضح أنه تحمل الكثير من أجل جماهير وفاق سطيف ولكن الأمور وصلت لمرحلة صعبة وطريق مسدود في ظل عدم وجود أي استقرار مالي.

وأشار إلى أنه سعيد بتجربة وفاق سطيف رغم أنها كانت قصيرة وكان يتمنى خلالها المزيد من العمل والتوفيق مع الفريق.

وقال البدري:" الظروف لا تسمح ببقائي، فاللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة وهو أمر صعب للغاية".

وارتبط اسم حسام البدري بتدريب المريخ السوداني في المرحلة القادمة، بحسب ما ذكره الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق عبر تصريحات إذاعية.

وسبق أن تولى البدري قيادة المريخ السوداني عام 2011 وحقق لقب الدوري المحلي.

وكان البدري قد تولى تدريب وفاق سطيف مطلع هذا الموسم خلفاً للصربي داركو نوفيتش المدير الفني السابق.

ورفضت مصادر مقربة من المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر تأكيد مفاوضات المريخ السوداني مع البدري.

ويملك حسام البدري مسيرة طويلة في مجال التدريب بدأها بالعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم عمل مساعداً للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق.

وتولى البدري قيادة الأهلي كمدير فني عام 2009 خلفاً لمانويل جوزيه لمدة موسم ونصف الموسم، وحقق لقب الدوري المصري والسوبر المصري.

ودرب البدري المريخ السوداني ثم إنبي قبل العودة لتدريب الأهلي عام 2012، وحقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا والمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وتولى البدري تدريب أهلي طرابلس الليبي عام 2013، كما قاد المنتخب الأولمبي المصري، ثم انتقل إلى تدريب الأهلي للمرة الثالثة عام 2016 وحقق لقب الدوري المصري مرتين.

وعمل البدري رئيساً لنادي بيراميدز في عهد مالكه السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحالي في المملكة العربية السعودية.