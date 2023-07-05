منتخب المغرب يتأهل لأولمبياد باريس ويواجه مصر في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

خطف منتخب المغرب تذكرة التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب المغرب.