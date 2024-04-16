الأهلي يهزم الزمالك ويتوَّج بكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

أحرز الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقية لكرة اليد بفوزه 23-21 على منافسه المحلي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مباراة النهائي التي أقيمت في الجزائر.

وضمن الأهلي التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10 بين الغريمين.

وازدادت الإثارة حين بقي التعادل قائمًا بنتيجة 15-15 بعد مرور ما يقرب من منتصف الشوط الثاني.

وحسم الأهلي المباراة في الدقائق الأخيرة بفوزه 23-21.

وكان الأهلي قد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على "بي إم سي" الكونغولي بنتيجة (38-21)، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على "جي إس كي" الكونغولي بنتيجة (41-29).