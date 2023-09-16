ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يحقق فوزا مثيرا على وولفرهامبتون
قلب ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 3/1 على مضيفه وولفرهامبتون، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب مولينيو تقدم هوانغ هي تشان لوولفرهامبتون في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بيدرو نيتو.
وتعادل الهولندي كودي جاكبو لليفربول في الدقيقة 65 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من النجم المصري محمد صلاح.
وسجل أندرو روبرتسون هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 85 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من محمد صلاح أيضا.
وجاء ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 90+1 بعدما سدد هارفي إليوت الكرة لكنها اصطدمت بهوغو بوينو لاعب وولفرهامبتون ودخلت شباك زميله الحارس خوسي سا.
وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول وولفرهامبتون في مختلف المسابقات فاز ليفربول 8 مرات وفاز وولفرهامبتون مرة وتعادلا مرة.
وسيلتقيان مجددا في مايو المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.
وبات رصيد ليفربول 13 نقطة من 5 مباريات (فاز 4 مرات وتعادل مرة) في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا.
وفي وقت لاحق يلعب مانشستر سيتي، البطل، مع ويستهام، ومانشستر يونايتد مع برايتون، ونيوكاسل مع برينتفورد، وأستون فيلا مع كريستال بالاس.