ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يحقق فوزا مثيرا على وولفرهامبتون

قلب ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 3/1 على مضيفه وولفرهامبتون، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب مولينيو تقدم هوانغ هي تشان لوولفرهامبتون في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بيدرو نيتو.