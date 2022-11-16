مانشستر يونايتد يزيل صور كريستيانو رونالدو من ملعب أولد ترافورد

بدأ مانشستر يونايتد في اتخاذ إجراءات ضد كريستيانو رونالدو بسبب مقابلته مع بيرس مورغان، والتي انتقد فيها العديد من الجوانب في النادي.

وشوهد العمال وهم يمزقون ملصقا كبيرا يظهر رونالدو من جانب أولد ترافورد، مما أثار المزيد من التكهنات بشأن مستقبل رونالدو، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس".