مانشستر يونايتد يزيل صور كريستيانو رونالدو من ملعب أولد ترافورد
بدأ مانشستر يونايتد في اتخاذ إجراءات ضد كريستيانو رونالدو بسبب مقابلته مع بيرس مورغان، والتي انتقد فيها العديد من الجوانب في النادي.
وشوهد العمال وهم يمزقون ملصقا كبيرا يظهر رونالدو من جانب أولد ترافورد، مما أثار المزيد من التكهنات بشأن مستقبل رونالدو، بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس".
وخلال مقابلته مع بيرس مورغان زعم رونالدو أن عائلة غليزر "لم تهتم" بالنجاح الرياضي، واعترف بأنه "لا يحترم" المدرب إريك تين هاغ، وأشار إلى عدم وجود "تطور" منذ خروجه في عام 2008، كجزء من المقابلة التي استمرت 90 دقيقة.
وجاء في بيان للنادي يوم الاثنين ما يلي: "يشير مانشستر يونايتد إلى التغطية الإعلامية بشأن مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. وسينظر النادي في رده بعد التأكد من الحقائق الكاملة. ويظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والاستمرار".
والآن يبدو أن مانشستر يونايتد قد بدأ في اتخاذ إجراءات ضد البرتغالي الدولي من خلال إبعاده عن الأنظار في أولد ترافورد.
وشوهد العمال، بعد ظهر الأربعاء، وهم يمزقون ملصقا لرونالدو وأديداس للإعلان عن الزي الأساسي الجديد.
ووفقًا لشبكة ESPN، فإن غرفة ملابس مانشستر يونايتد واثقة بشكل متزايد من أن رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى.
ويُقال إن تين هاغ قد أصيب بخيبة أمل بسبب الهجوم اللفظي، وأخبر المالك المشارك جويل غلازر والرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد ومدير كرة القدم جون مورتو أنه يريد رحيله.